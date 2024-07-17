В небе над Харьковом замечен самолет ВВС Британии
09:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС замечен над Харьковской областью. Это следует из данных портала Flightradar24.com.
По его сведениям, самолет двигался на уровне около 6 тысяч метров со скоростью порядка 798 км/ч. В районе 23:00 мск 16 июля он пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, далее — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.
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