В небе над Харьковом замечен самолет ВВС Британии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС замечен над Харьковской областью. Это следует из данных портала Flightradar24.com.

По его сведениям, самолет двигался на уровне около 6 тысяч метров со скоростью порядка 798 км/ч. В районе 23:00 мск 16 июля он пролетел над территориями ДНР и Запорожской области, далее — над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины и ушел в сторону Одессы.