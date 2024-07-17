БПЛА сбросил взрывное устройство на пожарную часть в Курской области, ранен спасатель

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области, ранен дежурный спасатель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал он.