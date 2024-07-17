Силовики задержали замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы по делу о взятке задержали заместителя начальника управления МВД на транспорте города Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Республики Дагестан.

«Его [заместителя начальника управления МВД на транспорте Махачкалы] задержали несколько недель назад по делу о взятке», — сказал собеседник агентства.