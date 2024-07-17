Сбер ищет специалистов по кибербезопасности

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Сбер ищет специалистов в области кибербезопасности: карьерная страница опубликована на портале «Кибрарий». Заявителям подберут подходящую вакансию, после будут назначены собеседования с рекрутером и представителем команды экспертов по кибербезопасности. Уровень экспертизы будет проверяться на техническом интервью и в ходе выполнения тестового задания.

Команда кибербезопасности Сбера работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, сообщает пресс-служба Сбера. Эксперты обеспечивают кибербезопасность инфраструктуры банка и его клиентов.

Сберу необходимы специалисты по мониторингу и сопровождению автоматизированных систем и средств криптографической защиты информации, архитекторы по кибербезопасности, эксперты по кибербезопасности ML, аналитики SOС, аналитики в отдел киберрисков, методологи, пентестеры и эксперты других профилей. Рассматриваются заявки в том числе начинающих специалистов.

«Перед нами стоит ответственная задача – обеспечение финансовой стабильности страны и более 109 млн наших клиентов, то есть большей части населения России, – отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Сейчас в команде кибербезопасности работают профессионалы высочайшего класса, выпускники ведущих технических и профильных вузов. Уровень их компетенций подтверждается тем, что команда выдерживает беспрецедентный уровень внешних атак».