Сбер ищет специалистов по кибербезопасности
12:57 17.07.2024
Сбер ищет специалистов в области кибербезопасности: карьерная страница опубликована на портале «Кибрарий». Заявителям подберут подходящую вакансию, после будут назначены собеседования с рекрутером и представителем команды экспертов по кибербезопасности. Уровень экспертизы будет проверяться на техническом интервью и в ходе выполнения тестового задания.
Команда кибербезопасности Сбера работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, сообщает пресс-служба Сбера. Эксперты обеспечивают кибербезопасность инфраструктуры банка и его клиентов.
Сберу необходимы специалисты по мониторингу и сопровождению автоматизированных систем и средств криптографической защиты информации, архитекторы по кибербезопасности, эксперты по кибербезопасности ML, аналитики SOС, аналитики в отдел киберрисков, методологи, пентестеры и эксперты других профилей. Рассматриваются заявки в том числе начинающих специалистов.
«Перед нами стоит ответственная задача – обеспечение финансовой стабильности страны и более 109 млн наших клиентов, то есть большей части населения России, – отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Сейчас в команде кибербезопасности работают профессионалы высочайшего класса, выпускники ведущих технических и профильных вузов. Уровень их компетенций подтверждается тем, что команда выдерживает беспрецедентный уровень внешних атак».
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