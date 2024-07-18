Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой — КС РФ
11:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Верховного суда Республики Бурятия, постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании КС РФ, передает корреспондент ТАСС.
«Признать ч. 4 ст. 7, аб. 1 ч. 1 и ч. 7 ст. 18 ФЗ „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ не противоречащими Конституции, поскольку они <…> предполагают, что таковое [умерщвление] может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного», — говорится в тексте постановления.
НОВОСТИ
- 11:20 18.07.2024
- «Дружба без границ» между РФ и КНР подрывает западоцентричный порядок, считает глава ЕК
- 11:00 18.07.2024
- Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
- 10:32 18.07.2024
- Маск иронично ответил на обвинения со стороны Байдена
- 10:20 18.07.2024
- Байден заразился коронавирусом, утверждает Белый дом
- 10:05 18.07.2024
- Япония в первом полугодии 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 19,6%
- 10:00 18.07.2024
- Пелоси считает, что Байден не сможет победить на президентских выборах — CNN
- 09:32 18.07.2024
- Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Черном море
- 09:20 18.07.2024
- Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
- 09:05 18.07.2024
- США при Трампе будут применять военную силу за рубежом, «только когда необходимо» — Вэнс
- 09:00 18.07.2024
- Средства ПВО за ночь уничтожили 33 БПЛА над Крымом и 2 над Брянской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать