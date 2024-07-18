Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой — КС РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Верховного суда Республики Бурятия, постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании КС РФ, передает корреспондент ТАСС.

«Признать ч. 4 ст. 7, аб. 1 ч. 1 и ч. 7 ст. 18 ФЗ „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ не противоречащими Конституции, поскольку они <…> предполагают, что таковое [умерщвление] может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного», — говорится в тексте постановления.