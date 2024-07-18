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НОВОСТИ

Урсула фон дер Ляйен избрана главой ЕК на второй срок

16:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Трансляция заседания, на котором проводилось голосование, велась на сайте ЕК.

За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.

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