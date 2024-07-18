Урсула фон дер Ляйен избрана главой ЕК на второй срок
16:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) на второй срок. Трансляция заседания, на котором проводилось голосование, велась на сайте ЕК.
За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.
НОВОСТИ
- 15:32 18.07.2024
- Таможенные сборы в первом полугодии 2024 г. выросли на 500 млрд руб. — Путин
- 15:12 18.07.2024
- Системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не предназначались для тушения поджогов - МЧС
- 15:11 18.07.2024
- Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы
- 15:00 18.07.2024
- Стремление западных стран добиться тотального поражения РФ вредит Европе — Вучич
- 14:32 18.07.2024
- Финляндия не намерена открывать границу с РФ, пока ситуация не стабилизуется
- 14:12 18.07.2024
- Парламент Украины утвердил повышение тарифов на все виды топлива
- 14:00 18.07.2024
- Пленум подтвердил исключение экс-министра обороны Ли Шанфу из Компартии Китая
- 13:32 18.07.2024
- Размещение ракет США в ФРГ служит ответом на «Искандеры» под Калининградом — глава МО ФРГ
- 13:20 18.07.2024
- На Украине вышли из строя два энергообъекта, отключения станут чаще в Киеве и 9 регионах
- 13:05 18.07.2024
- РФ примет все меры для своей защиты — Песков о стратегии морской безопасности Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать