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НОВОСТИ

У Европы уйдут годы на наращивание военной промышленности — WSJ

17:12 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не может быстро нарастить объемы производства вооружений, на достижение приемлемых показателей в этой области может уйти несколько лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа объемы помощи киевским властям могут резко сократиться. Помимо этого, США могут переориентировать свои приоритеты в области обороны на Азию, что вынудит Европу «все больше полагаться на себя».

Газета отмечает, что «есть сомнения относительно способности Европы увеличить военные расходы до уровня, необходимого, чтобы Украина могла продолжать бороться с Россией [при поддержке ЕС], и восстановить свой военный потенциал без опоры на масштабную помощь США». В частности, указывает газета, хотя европейские компании в настоящее время и «увеличивают производство боеприпасов», однако «крайне важных вооружений и оборудования в том числе для систем противовоздушной обороны не хватает, и наращивание производства [вооружений] может занять годы».

Помимо этого, неуверенности относительно способности Европы усилить военную промышленность добавляют внутренние разногласия в Германии и Франции.

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