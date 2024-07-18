ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ — МО РФ
17:40 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили инфраструктуру военного аэродрома, живую силу и технику Вооруженных сил Украины в 127 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах», — говорится в сообщении.
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