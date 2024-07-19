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Массовый сбой в работе Windows осложнил работу банков, телеканалов и авиалиний — The Verge

11:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовый сбой в работе операционной системы (ОС) Windows затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и ряде других отраслей. Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известная как синий экран смерти (BSOD), сообщил американский портал The Verge.

По его данным, сбой могло вызвать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Устройства и серверы, на которых оно установлено, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки». О сбоях уже сообщили ряд банков и компаний в Австралии, Великобритании и Евросоюзе. Среди затронутых критической ошибкой фирм значатся ирландский авиаперевозчик Ryanair и британский телеканал Sky News.

Как уточняет британская газета Financial Times, массовый сбой затронул крупнейшего испанского оператора аэропортов Aena, системы которого «переведены в ручной режим управления». О перебоях в работе службы публикации новостных сообщений объявила Лондонская фондовая биржа (LSE), другие ее сервисы работают в нормальном режиме.

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