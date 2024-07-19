ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, задержан выходец из Центральной Азии
11:05 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, задержан готовивший его уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС.
«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже», — отметили в ФСБ.
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