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Во времена президентства Трампа было много напряженности, но был диалог — Песков

14:12 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Период, когда Дональд Трамп был президентом США, сопровождался значительными противоречиями и напряженностью, но между США и Россией был диалог. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но, по крайней мере, был диалог. Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много», — сказал он.

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