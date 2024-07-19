Действия Израиля в Газе не должны остаться без наказания - МИД Турции
22:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Международный суд [ООН] в консультативном заключении 19 июля де-юре подтвердил, что Израиль проводит политику оккупации Палестины. Как указано в нем, Израиль должен немедленно прекратить свое присутствие на палестинской территории и компенсировать ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации. Международное сообщество обязано занять решительную позицию, чтобы положить конец незаконным действиям Израиля. <…> Мы продолжим прилагать усилия, чтобы преступления, совершенные Израилем против жителей Газы, которые приравниваются к геноциду, не остались безнаказанными», — отмечается в заявлении.
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