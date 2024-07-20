На выходных в Москве будет «классическая погода», характерная для третьей декады июля - Вильфанд

09:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в выходные дни будет соответствовать климатической норме, ожидается плюс 21-26 градусов днем и около плюс 15 градусов ночью. Подобная погода может сохраниться на протяжении всей следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После подхождения сегодняшнего полярного фронта на выходных в Москве будет классическая погода, которая характерна для третьей декады июля. Она будет соответствовать климатическим нормам», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что ожидается переменная облачность с прояснениями. Дневная температура в Москве составит 21-26 градусов, ночная — около 15 градусов. По области ожидается 22-25 градусов днем и от 12 до 17 градусов ночью.