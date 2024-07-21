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В CNN предположили, почему Зеленский сменил тон по переговорам с РФ

09:20 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена тона президента Украины Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, вероятно, стала реакцией на события, происходящие в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал себе в напарники противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.

Согласно сведениям телеканала, сейчас Киев сталкивается не только со сложной ситуацией на фронте, но и с политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны западных союзников Украины, в том числе США.

В понедельник, 15 июля, Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

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