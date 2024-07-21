В CNN предположили, почему Зеленский сменил тон по переговорам с РФ
09:20 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смена тона президента Украины Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, вероятно, стала реакцией на события, происходящие в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал себе в напарники противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.
Согласно сведениям телеканала, сейчас Киев сталкивается не только со сложной ситуацией на фронте, но и с политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны западных союзников Украины, в том числе США.
В понедельник, 15 июля, Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.
НОВОСТИ
- 10:20 21.07.2024
- Разрабатывается документ, по которому США сможет защищать Японию ядерным оружием - СМИ
- 09:00 21.07.2024
- На постоянное членство в БРИКС Бразилия предложила Колумбию
- 20:30 20.07.2024
- Глава Минобороны Израиля: Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку
- 19:13 20.07.2024
- Алиев: Что касается мирного соглашения, то 80-90 процентов текста уже согласовано
- 18:20 20.07.2024
- Пожар в Омске, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован
- 18:02 20.07.2024
- Глава Минтранса рассказал о сроках начала строительства ВСМ Москва-Петербург
- 16:50 20.07.2024
- Министр обороны Польши озаботился патриотическим воспитаем школьников
- 15:20 20.07.2024
- В Омске пожар на площади 1 тыс. кв. м охватил семь жилых домов
- 13:44 20.07.2024
- Запас ядерного оружия у США постепенно снижается - данные NNSA
- 12:10 20.07.2024
- Таможня КНР сообщила об увеличении товарооборота между РФ и Китаем в первом полугодии 2024 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать