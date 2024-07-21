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Разрабатывается документ, по которому США сможет защищать Японию ядерным оружием - СМИ

10:20 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства Японии и США приняли решение составить совместный документ, в котором впервые четко будет прописана готовность американской стороны защищать Японию от потенциального внешнего агрессора методами, включающими ядерное оружие. Об этом сообщила крупнейшая японская газета «Иомиури».

Ожидается, что для обсуждения содержания этого документа уже в текущем месяце стороны проведут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два». По сведениям источников издания в японском правительстве, готовящийся совместный документ четко обрисует систему «расширенного сдерживания», в рамках которой США обязуются защищать Японию. В частности, в совместном документе будет особенно подчеркнута готовность США осуществлять сдерживание посредством ядерного оружия. Там также будут описано, при каких условиях США будут готовы к военным действиям в отношении третьих стран, угрожающим японской стороне.

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