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За ночь сбиты 75 дронов над регионами РФ

09:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, из них 47 — над Ростовской областью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, 1 над Белгородской, 1 над Воронежской, 1 над Смоленской областями и 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали в Минобороны.

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