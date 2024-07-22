Убедить Байдена выйти из гонки удалось лишь двум его ближайшим советникам — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о выходе из предвыборной гонки президент США Джо Байден принял лишь после того, как в отсутствии шансов на переизбрание его убедили два ближайших советника. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, в минувшие выходные дни встречу с Байденом в резиденции в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) провели два его «самых близких советника» — Майк Донилон и Стив Рикетти. Они довели до сведения собеседника опасения однопартийцев касательно его способности добиться переизбрания, доложили о сокращении пожертвований на избирательную кампанию, а также представили результаты опросов общественного мнения, из которых следовало, что «у него не осталось шансов на победу в ноябре». По оценке источников издания, именно эта встреча «приблизила конец политической карьеры» нынешнего хозяина Белого дома.

«Это произошло не потому, что президент устал от дезертирства в рядах собственной партии, хотя это и так. Дело в том, что Байден наконец осознал, что не может победить, в чем многие другие демократы были уверены после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце», — говорится в статье. По версии газеты, «внезапный отказ» Байдена от планов по переизбранию фактически стал для него «последней возможностью представить все так, будто решение принято на его условиях». Кроме того, это позволило американскому лидеру «сохранить лицо», что было «очень важно» для первой леди Джилл Байден, отмечает Politico.