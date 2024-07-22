0
0
3
НОВОСТИ

Убедить Байдена выйти из гонки удалось лишь двум его ближайшим советникам — Politico

10:05 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о выходе из предвыборной гонки президент США Джо Байден принял лишь после того, как в отсутствии шансов на переизбрание его убедили два ближайших советника. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, в минувшие выходные дни встречу с Байденом в резиденции в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) провели два его «самых близких советника» — Майк Донилон и Стив Рикетти. Они довели до сведения собеседника опасения однопартийцев касательно его способности добиться переизбрания, доложили о сокращении пожертвований на избирательную кампанию, а также представили результаты опросов общественного мнения, из которых следовало, что «у него не осталось шансов на победу в ноябре». По оценке источников издания, именно эта встреча «приблизила конец политической карьеры» нынешнего хозяина Белого дома.

«Это произошло не потому, что президент устал от дезертирства в рядах собственной партии, хотя это и так. Дело в том, что Байден наконец осознал, что не может победить, в чем многие другие демократы были уверены после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце», — говорится в статье. По версии газеты, «внезапный отказ» Байдена от планов по переизбранию фактически стал для него «последней возможностью представить все так, будто решение принято на его условиях». Кроме того, это позволило американскому лидеру «сохранить лицо», что было «очень важно» для первой леди Джилл Байден, отмечает Politico.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 22.07.2024
Трое граждан Монголии погибли и пятеро пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае
0
50
09:32 22.07.2024
Харрис участвовала в разрушении США вместе с Байденом — Нацкомитет Республиканской партии
0
118
09:20 22.07.2024
Пожар возник на НПЗ в Туапсе в результате падения обломков БПЛА
0
138
09:05 22.07.2024
Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты США
0
190
09:00 22.07.2024
За ночь сбиты 75 дронов над регионами РФ
0
173
22:35 21.07.2024
Трамп: Харрис еще более либеральна и менее компетентна, чем Байден
0
1320
21:37 21.07.2024
Байден заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
0
1399
21:13 21.07.2024
Байден сошел с дистанции. Вместо себя рекомендовал Харрис
0
3757
21:00 21.07.2024
Более полумиллиона военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 г. – представитель альянса
0
842
19:25 21.07.2024
Байден не лишился контроля над партией и будет выдвигаться в президенты США - штаб
0
890

Возврат к списку