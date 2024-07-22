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НОВОСТИ

Из недвижимости в мобильное приложение IQ Money

11:07 22.07.2024

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Фото Pixabay.com
Совладелец девелоперской компании «Сочи-Главстрой» Мурад Устинов запускает мобильное приложение IQ Money для повышения финансовой грамотности россиян. Инвестиции в проект на старте составляют около 15 млн руб. и служат цели расширения присутствия компании среди молодой инвестиционно активной аудитории со сберегательным поведением.

Маркетинговая кампания предполагает, что приложение IQ Money будет бесплатным для первых 500 тыс. подписчиков, которые, благодаря сотрудничеству команды Устинова с ChatGPT, также получат неограниченный бесплатный доступ к мощи искусственного интеллекта.

На первом этапе мобильное приложение будет снабжено базовым набором опций, включая инструменты развития навыков обращения с деньгами и планирования сбережений, помощь в формировании привычек разумного поведения и выработке инвестиционной стратегии в зависимости от конкретной потребительской цели.

Учет доходов и расходов, умные заметки, инвестиционный калькулятор, шкала желаний будут дополнены опцией IQ Invest, которая позволяет торговать на фондовом рынке с демо-счета. На следующем этапе развития мобильного приложения счета превратятся в реальные, через которые финансово грамотный пользователь сможет осуществлять биржевые операции.

Основная цель проекта – сделать финансовые услуги простыми и удобными для ежедневного использования. Из 72% людей, использовавших существующие финансовые приложения в 2023 году, каждый четвертый был недоволен наличием в них сложностей.

Ожидается, что после достижения целевых показателей капитализация нового финансового подразделения «Сочи-Главстроя» составит 1 млрд руб. и тем самым на четверть увеличит личный капитал инвестора проекта Мурада Устинова. Об эффекте, который ожидается от запуска приложения IQ Money для девелоперского бизнеса, не сообщается.

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