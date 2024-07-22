Из недвижимости в мобильное приложение IQ Money
11:07 22.07.2024
|Фото Pixabay.com
Маркетинговая кампания предполагает, что приложение IQ Money будет бесплатным для первых 500 тыс. подписчиков, которые, благодаря сотрудничеству команды Устинова с ChatGPT, также получат неограниченный бесплатный доступ к мощи искусственного интеллекта.
На первом этапе мобильное приложение будет снабжено базовым набором опций, включая инструменты развития навыков обращения с деньгами и планирования сбережений, помощь в формировании привычек разумного поведения и выработке инвестиционной стратегии в зависимости от конкретной потребительской цели.
Учет доходов и расходов, умные заметки, инвестиционный калькулятор, шкала желаний будут дополнены опцией IQ Invest, которая позволяет торговать на фондовом рынке с демо-счета. На следующем этапе развития мобильного приложения счета превратятся в реальные, через которые финансово грамотный пользователь сможет осуществлять биржевые операции.
Основная цель проекта – сделать финансовые услуги простыми и удобными для ежедневного использования. Из 72% людей, использовавших существующие финансовые приложения в 2023 году, каждый четвертый был недоволен наличием в них сложностей.
Ожидается, что после достижения целевых показателей капитализация нового финансового подразделения «Сочи-Главстроя» составит 1 млрд руб. и тем самым на четверть увеличит личный капитал инвестора проекта Мурада Устинова. Об эффекте, который ожидается от запуска приложения IQ Money для девелоперского бизнеса, не сообщается.
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