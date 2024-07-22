В цирковом фестивале «Идол-2024» в Москве приняли участие артисты из 17 стран

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Золотой приз Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024» получили номера «Баланс с чашами на голове» акробатической труппы из Суйнина (Китай) под руководством Тон Жунхуа, «Акробаты с подкидными досками» Большого московского цирка (Россия) под руководством Алексея Зарипова и «Летим выше» коллектива из КНДР под руководством Ким Гван Гука. Фестиваль проходил 18-21 июля в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Он собрал 200 артистов из 17 государств, среди которых Россия, Казахстан, КНДР, Китай, Монголия, Болгария, Вьетнам, Германия, Гватемала, Испания, Италия, Польша, Португалия, Перу, США, Филиппины и Эфиопия. Цирковые артисты продемонстрировали 22 номера, например, скоростное жонглирование, эквилибр на руках, акробатика с шестами, воздушный полет, джигитовка на лошадях, дрессура диких животных, клоунада.

Награду «Серебряный идол» завоевали: шоу Du non артистов из Вьетнамской цирковой федерации под руководством Тонг Тоан Тханга, номер «Канадские бизоны (Российская государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе») под руководством Рустама Газаева и конный аттракцион «Акробаты на лошадях» Большого московского цирка под руководством заслуженного артиста России Якова Экка.

В жюри, определявшее лучшие номера, входили президент Международного циркового фестиваля «Золотой слон» Женис Матабош, замгендиректора Китайской национальной акробатической труппы Чанг Минг, артистка Габриэла Попова, гендиректор Казахского государственного цирка Максат Жаиков, замгендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Татьяна Запашная, народная артистка России Ольга Погодина, президент Союза блогеров России Денис Нырков. Как сообщала «Независимая газета», за артистов могли голосовать не только члены жюри, но и публика в рамках номинации «Приз зрительского жюри». Гостями фестиваля были более 26 тыс. человек, а трансляцию выступлений смотрели порядка 40 тыс. зрителей.

Все программы сопровождали шоу-постановки балета Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Вели программы народный артист России Эдгард Запашный и телеведущая Яна Кошкина.