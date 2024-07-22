Венгрия продолжает блокировать средства из Европейского фонда мира — Сикорский

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия продолжает блокировать выделение средств из Европейского фонда мира на компенсацию странам-участницам объединения затрат на поставку вооружений для Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Это для меня огромное разочарование. <…> Сегодня (22 июля 2024 года — прим. ТАСС) министр иностранных дел Венгрии сказал, что его страна далее будет блокировать компенсации [для государств ЕС] из Европейского фонда мира. Новой причиной [такого решения] стало то, что Венгрия не может импортировать российскую нефть, которая отправляется компанией Лукойл, находящейся под санкциями [Украины]», — отметил глава польской дипломатии. По его словам, Варшава до сих пор не может получить от Брюсселя 2 млрд евро на модернизацию вооруженных сил из-за позиции Будапешта.