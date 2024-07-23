Премьер Болгарии заверил население страны в отсутствии планов отправки войск на Украину
12:20 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев заверил население страны в том, что София не будет отправлять болгарских военных на Украину.
«Я гарантирую, что мы не отправим болгарских солдат на Украину. Ведь НАТО тоже не собирается отправлять туда войска», — заявил глава правительства в ходе прямой линии с населением, его слова приводит газета «24 часа».
Ранее против отправки болгарских войск на Украину выступил президент Болгарии Румен Радев.
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