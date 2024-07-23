Игорь Сечин: Запад переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик России и Китая
16:50 23.07.2024
Усилия Запада, стремящегося сдержать рост экономик Китая и России, приводят к обратному результату, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе церемонии открытия VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По его мнению, западные страны переоценили эффективность своего давления, однако оно вызвало лишь сближение РФ и КНР. «Темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году) уверенно опережают страны Запада и среднемировые показатели», - заявил Игорь Сечин.
Он обратил внимание, что за 2023 год Международный валютный фонд четыре раза повышал свой прогноз по росту ВВП России. «Увеличение ВВП России по итогам года превзошло изначальные ожидания почти на 6 процентных пунктов», - сообщил глава «Роснефти». Подобная ситуация была отмечена и в случае КНР. «Несмотря на неоднократно предсказанное западными наблюдателями «неизбежное» замедление китайской экономики, по прогнозам того же МВФ, вклад Китая в рост мировой экономики в течение следующих пяти лет составит 21%, что превысит совокупный вклад всех стран Большой семерки (20%)», - заявил Сечин.
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