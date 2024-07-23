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Россияне смогут обратиться в ОНК через единый портал

22:30 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единая система обеспечения деятельности общественных наблюдательных комиссий (СОД) появилась в России для приема обращений за помощью к наблюдателям. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Совета ОНК, член ОНК Москвы Сюзанна Кирильчук.

«Система обеспечения деятельности ОНК (СОД) призвана объединить усилия общественных наблюдательных комиссий всех регионов. Она представляет собой единый портал, куда родственники осужденных или лиц, содержащихся под стражей, могут направить свое обращение. Робот автоматически направляет его в ту комиссию, на территории деятельности которой находится заключенный», — сказала она.

По ее словам, работа системы не нарушает принципа самостоятельности комиссий субъектов, при этом помогая автоматизировать ряд процессов.

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