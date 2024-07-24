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Кулеба сообщил Ван И о подготовке Украины к переговорам с Россией — МИД КНР

11:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке Украины к диалогу и переговорам с Россией. О содержании встречи министров на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним», — привела слова Кулебы Мао Нин. По словам украинского министра, «переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира».

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