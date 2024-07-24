Мирного плана Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта, считают в Ватикане

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что украинский кризис пока далек от урегулирования, а формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет достаточно.

«Мне кажется, пока мы далеки от решения. Есть мирное предложение президента Зеленского, которое Святой престол с самого начала поддержал, особенно в части гуманитарных вопросов. Это несет попытку поиска мира, даже при пробелах в смысле непривлечения России. Этот план может помочь, но его недостаточно. Надеюсь, можно будет найти другие формулы, которые позволят развитие [переговоров]», — сказал кардинал по завершении своего первого с февраля 2022 года визита на Украину, в ходе которого он провел встречи с представителями руководства страны, включая Зеленского.

Государственный секретарь видит позитивный сигнал в заявлениях украинского лидера о намерении пригласить Москву на следующую мирную конференцию. «Но в целом не знаю, можно ли убедить Москву, опираясь на эту формулу [Зеленского]. Но за переговорным столом Москва должна присутствовать, ее не может не быть», — продолжил иерарх.