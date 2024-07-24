Мирного плана Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта, считают в Ватикане
12:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что украинский кризис пока далек от урегулирования, а формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет достаточно.
«Мне кажется, пока мы далеки от решения. Есть мирное предложение президента Зеленского, которое Святой престол с самого начала поддержал, особенно в части гуманитарных вопросов. Это несет попытку поиска мира, даже при пробелах в смысле непривлечения России. Этот план может помочь, но его недостаточно. Надеюсь, можно будет найти другие формулы, которые позволят развитие [переговоров]», — сказал кардинал по завершении своего первого с февраля 2022 года визита на Украину, в ходе которого он провел встречи с представителями руководства страны, включая Зеленского.
Государственный секретарь видит позитивный сигнал в заявлениях украинского лидера о намерении пригласить Москву на следующую мирную конференцию. «Но в целом не знаю, можно ли убедить Москву, опираясь на эту формулу [Зеленского]. Но за переговорным столом Москва должна присутствовать, ее не может не быть», — продолжил иерарх.
НОВОСТИ
- 12:20 24.07.2024
- Дефицит в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 29 тыс. врачей
- 12:05 24.07.2024
- У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины» — Прилепин
- 12:00 24.07.2024
- Ожидаемая продолжительность жизни на селе на два года меньше, чем в городе — Голикова
- 11:32 24.07.2024
- Кулеба сообщил Ван И о подготовке Украины к переговорам с Россией — МИД КНР
- 11:20 24.07.2024
- Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо — премьер Грузии
- 11:05 24.07.2024
- Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении в два-три раза
- 11:00 24.07.2024
- Патентование изобретений в РФ выросло на 6,9% с начала года — Роспатент
- 10:35 24.07.2024
- «Хозяин Алтайских гор» теперь в Okko
- 10:32 24.07.2024
- Сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд — замкомандира соединения ПВО
- 10:20 24.07.2024
- Украина намерена сорвать планы РФ в Африке - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать