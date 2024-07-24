Британский премьер согласен с оценкой генерала Уокера, что война может начаться через три года
18:27 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер согласен с оценкой начальника Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерала Роли Уокера, что западным странам следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности. Об этом заявил официальный представитель главы британского правительства.
«Премьер-министр полностью согласен с резким заявлением начальника Генштаба Сухопутных войск. Ранее он (премьер-министр — прим. ТАСС) говорил о новой и опасной эпохе, в которой мы живем, и именно поэтому мы запустили стратегический обзор вопросов обороны [безопасности и внешней политики Соединенного Королевства]», — приводит слова представителя Стармера телеканал Sky News.
Как заявил 23 июля Уокер, Великобритания и ее союзники должны быть готовы к «сдерживанию или ведению войны через три года». В своей оценке Уокер исходит из якобы растущей угрозы в отношении Тайваня со стороны Китая и ядерных разработок Ирана. Британский генерал высказал мнение, что конфликт с одной из этих стран или с Россией может привести к «значительной детонации» на других театрах военных действий.
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