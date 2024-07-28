Путин рассказал, чем может ответить РФ на размещение в ФРГ американских ракет большой дальности

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

«Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности», — констатировал глава государства, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.



«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — заявил Путин.

Он сообщил, что Россия уже завершает разработку таких систем: «Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии».