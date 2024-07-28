0
0
25
НОВОСТИ

Путин рассказал, чем может ответить РФ на размещение в ФРГ американских ракет большой дальности

12:32 28.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

«Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности», — констатировал глава государства, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — заявил Путин.

Он сообщил, что Россия уже завершает разработку таких систем: «Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:35 28.07.2024
Ролик с фрагментами открытия Олимпиады в Париже исчез с официальных цифровых площадок МОК
0
45
10:20 28.07.2024
Власти Казахстана решили продлить запрет на ввоз в страну пшеницы
0
288
09:41 28.07.2024
Два украинских беспилотника сбиты над Нижегородской областью - Минобороны
0
288
09:20 28.07.2024
Сбер подарил Пскову умный фонтан
0
295
09:00 28.07.2024
Данные участников олимпийской команды Израиля оказались доступны в соцсетях - СМИ
0
260
21:00 27.07.2024
9 детей и подростков погибли после обстрела поселка друзов на Голанах
0
940
20:30 27.07.2024
Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка — Орбан
0
1083
20:00 27.07.2024
На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ — МО РФ
0
952
19:30 27.07.2024
США действуют в отношении Китая как гегемон, КНР будет мирно развиваться — Ван И
0
883
19:00 27.07.2024
Верховная рада не приняла законопроект о запрете УПЦ из-за давления из США — СМИ
0
972

Возврат к списку