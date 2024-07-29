Американцы не горят желанием платить за восстановление Украины — эксперт

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские налогоплательщики не горят желанием выделять средства на восстановление Украины после завершения СВО. Такое мнение выразил бывший и. о. главного операционного директора Агентства США по международному развитию (USAID) Макс Приморак в статье для американского журнала The National Interest (NI).

По его оценкам, для реконструкции страны по завершении боевых действий потребуются масштабные вливания частных инвестиций и всеобъемлющие экономические реформы. Налогоплательщики США «по понятным причинам не горят желанием оплачивать счета Украины», пишет эксперт. Отмечается, что Вашингтон уже потратил около $175 млрд на военную помощь Киеву, не говоря о многомиллиардных долгах Украины перед держателями облигаций в США и Европе. Союзники оказывают на Киев все большее давление в вопросе возврата этих задолженностей, добавляет Приморак.