Бойцы Центральной группировки войск освободили Волчье в ДНР — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Центральной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Волчье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.