0
0
109
НОВОСТИ

Судебные приставы РФ за полгода взыскали в бюджет рекордные 249 млрд рублей

16:12 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России за первое полугодие взыскала в бюджет почти четверть триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП, где подвели итоги работы за первое полугодие.

«По итогам работы в первом полугодии 2024 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 590 млрд руб. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено 249 млрд руб.», — сообщили в ФССП.

Перечисленная в бюджет сумма взысканий стала рекордной за последние годы. Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 приставы перечислили в бюджет 143,5 млрд рублей, за первые полгода 2022 года — 166 млрд рублей.

При этом общая сумма собранных судебными приставами-исполнителями долгов в пользу всех категорий взыскателей сравнима с показателями предыдущих лет. В первом полугодии 2023 года судебные приставы взыскали в общей сложности долгов на 490 млрд рублей, в первом полугодии 2022 года — 515 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
4888
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5237
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4751
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
4937
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4858
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
4894
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4862
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4883
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4821
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4828

Возврат к списку