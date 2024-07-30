Судебные приставы РФ за полгода взыскали в бюджет рекордные 249 млрд рублей
16:12 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России за первое полугодие взыскала в бюджет почти четверть триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП, где подвели итоги работы за первое полугодие.
«По итогам работы в первом полугодии 2024 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 590 млрд руб. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено 249 млрд руб.», — сообщили в ФССП.
Перечисленная в бюджет сумма взысканий стала рекордной за последние годы. Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 приставы перечислили в бюджет 143,5 млрд рублей, за первые полгода 2022 года — 166 млрд рублей.
При этом общая сумма собранных судебными приставами-исполнителями долгов в пользу всех категорий взыскателей сравнима с показателями предыдущих лет. В первом полугодии 2023 года судебные приставы взыскали в общей сложности долгов на 490 млрд рублей, в первом полугодии 2022 года — 515 млрд рублей.
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