Судебные приставы РФ за полгода взыскали в бюджет рекордные 249 млрд рублей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России за первое полугодие взыскала в бюджет почти четверть триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП, где подвели итоги работы за первое полугодие.

«По итогам работы в первом полугодии 2024 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 590 млрд руб. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено 249 млрд руб.», — сообщили в ФССП.

Перечисленная в бюджет сумма взысканий стала рекордной за последние годы. Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 приставы перечислили в бюджет 143,5 млрд рублей, за первые полгода 2022 года — 166 млрд рублей.

При этом общая сумма собранных судебными приставами-исполнителями долгов в пользу всех категорий взыскателей сравнима с показателями предыдущих лет. В первом полугодии 2023 года судебные приставы взыскали в общей сложности долгов на 490 млрд рублей, в первом полугодии 2022 года — 515 млрд рублей.