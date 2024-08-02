Пассажирский поезд Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае
09:05 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский поезд сообщением Новый Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком на перегоне Европейская — Усть-Тискос в Пермском крае. Пострадал водитель грузовика, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Сегодня, 2 августа, в 07:35 по местному времени (05:35 мск) на перегоне Европейская — Усть-Тискос Свердловской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом № 11 Новый Уренгой — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», — сообщили в СвЖД.
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