0
0
2
НОВОСТИ

Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажки в Севастополе, пострадавших нет

09:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фугасная часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома. Пострадавших нет, жильцов решили эвакуировать, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5002
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5350
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4864
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5054
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4975
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5007
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4976
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4996
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4936
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4945

Возврат к списку