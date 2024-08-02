Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажки в Севастополе, пострадавших нет

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фугасная часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома. Пострадавших нет, жильцов решили эвакуировать, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.