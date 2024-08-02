За ночь шесть БПЛА уничтожены и перехвачены на Кубанью и Курской областью
10:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили шесть БПЛА на Краснодарским краем и Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края», — сказали в ведомстве.
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