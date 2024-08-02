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США «дали зеленый свет» Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС — разведка Ирана

15:32 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США знали о планах Израиля по убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и позволили их осуществить. Об этом заявил глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

«США дали зеленый свет на недостойное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, осуществленное сионистами-захватчиками (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС)», — приводит текст заявления Хатиба агентство Mehr. Как отметил глава иранской разведки, убийство Хании «в очередной раз продемонстрировало жестокость сионистского режима».

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