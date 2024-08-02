Китай хочет победы Харрис на президентских выборах США — Трамп

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая хотят, чтобы по итогам президентских выборов в США новым главой американской администрации стала вице-президент Камала Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Китай, вероятно, хочет видеть ее [на посту президента США], потому что в Китае знают, что я понимаю Китай, а она [Харрис] — нет, — сказал Трамп. — Китай не хочет, чтобы я победил».