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Секретная служба знала о неизвестном на крыше за полчаса до покушения на Трампа

22:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США почти за полчаса до покушения на республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) получила данные о подозрительном человеке на крыше располагающегося неподалеку здания. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу.

Согласно озвученной им информации, в 17:45 сотрудники местных правоохранительных органов сообщили главе группы снайперов Секретной службы о «подозрительном человеке» на крыше располагающегося неподалеку здания и прислали две его фотографии. В 17:53 глава группы снайперов Секретной службы уведомил о нем своих подчиненных.

При этом, по заверению Роу, ни сотрудники Секретной службы, ни представители личной охраны Трампа «не знали о наличии [у преступника] огнестрельного оружия» до тех пор, пока он не открыл стрельбу в 18:11.

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