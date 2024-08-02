Секретная служба знала о неизвестном на крыше за полчаса до покушения на Трампа

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США почти за полчаса до покушения на республиканца Дональда Трампа на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) получила данные о подозрительном человеке на крыше располагающегося неподалеку здания. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу.

Согласно озвученной им информации, в 17:45 сотрудники местных правоохранительных органов сообщили главе группы снайперов Секретной службы о «подозрительном человеке» на крыше располагающегося неподалеку здания и прислали две его фотографии. В 17:53 глава группы снайперов Секретной службы уведомил о нем своих подчиненных.

При этом, по заверению Роу, ни сотрудники Секретной службы, ни представители личной охраны Трампа «не знали о наличии [у преступника] огнестрельного оружия» до тех пор, пока он не открыл стрельбу в 18:11.