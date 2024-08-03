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Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох — WSJ

13:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый удар Ирана по Израилю может оказаться мощнее и неожиданнее, чем в апреле, поскольку исламская республика не информирует никого о своих планах, пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в прошлый раз Иран запустил более 300 дронов и ракет в направлении еврейского государства, предварительно уведомив об этом дипломатов и дав США и Израилю возможность подготовиться. В итоге большинство снарядов было перехвачено. В этот раз Израиль и союзники действуют «в вакууме», указывает газета.

Американские и арабские дипломаты, пытающиеся предотвратить обострение на Ближнем Востоке, сталкиваются с «гневным молчанием Ирана и [ливанского шиитского движения] „Хезболлах“, которые, как утверждает The Wall Street Journal, готовятся отомстить за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного руководителя „Хезболлах“ Фуада Шокра в Бейруте.

Как заявил изданию неназванный представитель американской администрации, Вашингтон пока проявляет осторожность, поскольку не видит указаний на то, что Иран уже решил, каким будет ответный удар по Израилю. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшие несколько дней.

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