Бах заявил о недопустимости травли проваливших гендерный тест спортсменок
15:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает неприемлемой травлю проваливших гендерный тест спортсменок, принимающих участие в соревнованиях по боксу на Играх в Париже. Об этом он рассказал журналистам.
«Поставить точку должны вы (журналисты — прим. ТАСС), — сказал Бах. — Мы говорим о женском боксе, у нас две спортсменки, обе они рождены женщинами. Они выросли как женщины и в паспортах у них написано, что они женщины. Никогда не было сомнений в том, что они женщины, сегодня кто-то пытается изменить определение слова „женщина“.
«И я хочу им предложить сформулировать новое научно обоснованное определение слова „женщина“, — продолжил глава МОК. — Как можно объявить того, кто родился женщиной, не женщиной? Позвольте мне сказать, что в этом контексте в соцсетях мы видим абьюз и харассмент, это неприемлемо. В социальных сетях не только спортсмены комментируют, их миллионы, я не буду реагировать на каждое, там разыгралась настоящая травля, это неприемлемо».
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