Бах заявил о недопустимости травли проваливших гендерный тест спортсменок

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает неприемлемой травлю проваливших гендерный тест спортсменок, принимающих участие в соревнованиях по боксу на Играх в Париже. Об этом он рассказал журналистам.

«Поставить точку должны вы (журналисты — прим. ТАСС), — сказал Бах. — Мы говорим о женском боксе, у нас две спортсменки, обе они рождены женщинами. Они выросли как женщины и в паспортах у них написано, что они женщины. Никогда не было сомнений в том, что они женщины, сегодня кто-то пытается изменить определение слова „женщина“.

«И я хочу им предложить сформулировать новое научно обоснованное определение слова „женщина“, — продолжил глава МОК. — Как можно объявить того, кто родился женщиной, не женщиной? Позвольте мне сказать, что в этом контексте в соцсетях мы видим абьюз и харассмент, это неприемлемо. В социальных сетях не только спортсмены комментируют, их миллионы, я не буду реагировать на каждое, там разыгралась настоящая травля, это неприемлемо».