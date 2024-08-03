0
0
1
НОВОСТИ

Бах заявил о недопустимости травли проваливших гендерный тест спортсменок

15:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает неприемлемой травлю проваливших гендерный тест спортсменок, принимающих участие в соревнованиях по боксу на Играх в Париже. Об этом он рассказал журналистам.

«Поставить точку должны вы (журналисты — прим. ТАСС), — сказал Бах. — Мы говорим о женском боксе, у нас две спортсменки, обе они рождены женщинами. Они выросли как женщины и в паспортах у них написано, что они женщины. Никогда не было сомнений в том, что они женщины, сегодня кто-то пытается изменить определение слова „женщина“.

«И я хочу им предложить сформулировать новое научно обоснованное определение слова „женщина“, — продолжил глава МОК. — Как можно объявить того, кто родился женщиной, не женщиной? Позвольте мне сказать, что в этом контексте в соцсетях мы видим абьюз и харассмент, это неприемлемо. В социальных сетях не только спортсмены комментируют, их миллионы, я не буду реагировать на каждое, там разыгралась настоящая травля, это неприемлемо».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.08.2024
В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост
0
232
13:00 03.08.2024
Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох — WSJ
0
314
12:30 03.08.2024
Президент Вьетнама избран новым генсеком правящей Компартии
0
282
12:00 03.08.2024
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле составило 26
0
330
11:30 03.08.2024
Корпоративную сеть для инженеров британских АПЛ разработали специалисты из РФ и Белоруссии
0
407
11:00 03.08.2024
Блинкен утверждает, что опасается за безопасность лидеров оппозиции Венесуэлы
0
358
10:30 03.08.2024
Емкости с топливом загорелись после ночной атаки на Ростовскую область
0
398
10:00 03.08.2024
Венгрия обратилась в МОК из-за участия в Олимпиаде проваливших гендерный тест спортсменок
0
465
09:30 03.08.2024
США направляют дополнительные силы на Ближний Восток для защиты Израиля — Пентагон
0
458
09:00 03.08.2024
Правительство РФ подняло таможенные пошлины на цветы и алкоголь из недружественных стран
0
427

Возврат к списку