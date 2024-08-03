Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать своего генерала из штаб-квартиры альянса
17:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники по НАТО направили польским властям ходатайство с просьбой отозвать бригадного генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Януш Сеймей.
«Сообщаю, что по ходатайству союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А. Якубчика из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО», — говорится в его заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X. Сеймей не приводит информацию о причинах таких мер. Тем не менее он подчеркнул, что речь идет «об очередном неудачном кадровом решении предшественников» (имеется в виду правительство партии «Право и справедливость»).
По данным газеты Rzeczpospolita, Якубчика могут подозревать в нарушениях при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире НАТО. Как утверждается, он пытался продвинуть кандидатуру из Польши. По настоящее время в штаб-квартире альянса работали шесть польских генералов, сообщает радиостанция RMF24.
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