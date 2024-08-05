Менее половины жителей Латвии одобряют прием беженцев с Украины — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее половины жителей Латвии одобряют прием украинских беженцев властями страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийской компанией Rait Custom Research Baltic, их приводит портал гостелерадио LSM.

По ее данным, лишь 48% участников опроса поддерживают прием страной беженцев с Украины. Отмечается, что в марте этот показатель составлял 60,1%. Исследование также выявило, что только 45% респондентов выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС.