0
0
149
НОВОСТИ

Менее половины жителей Латвии одобряют прием беженцев с Украины — опрос

11:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее половины жителей Латвии одобряют прием украинских беженцев властями страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийской компанией Rait Custom Research Baltic, их приводит портал гостелерадио LSM.

По ее данным, лишь 48% участников опроса поддерживают прием страной беженцев с Украины. Отмечается, что в марте этот показатель составлял 60,1%. Исследование также выявило, что только 45% респондентов выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:42 05.08.2024
В Сбере ежемесячный оборот по транзакциям с помощью биометрии достиг миллиарда рублей
0
48
11:32 05.08.2024
ФСБ задержала агента спецслужб Украины, планировавшего теракт в Запорожской области
0
101
11:20 05.08.2024
Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель
0
117
11:05 05.08.2024
Премьер Саксонии предложил обсудить с населением вопрос размещения в ФРГ ракет США
0
142
10:32 05.08.2024
Россияне опередили по численности всех иностранных туристов в Монголии за январь — июль
0
183
10:20 05.08.2024
Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный допинг-тест
0
203
10:05 05.08.2024
Продажи новых автомобилей в январе — июле 2024 г. выросли на 58% — Минпромторг РФ
0
209
10:00 05.08.2024
Израиль рассматривает возможность нанесения по Ирану превентивного удара — СМИ
0
254
09:32 05.08.2024
Манифестанты в Британии попытались поджечь второй отель с нелегальными мигрантами — ТВ
0
253
09:20 05.08.2024
Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет
0
277

Возврат к списку