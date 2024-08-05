В Сбере ежемесячный оборот по транзакциям с помощью биометрии достиг миллиарда рублей

11:42

Всего с начала года россияне совершили более 10 млн оплат с помощью биометрии, ежемесячный оборот по транзакциям достиг 1 млрд руб., сообщили в Сбере. Количество терминалов банка с «оплатой улыбкой» приближается к отметке в 700 тыс. штук. Оплата по биометрии доступна во всех регионах страны, в том числе на новых территориях.

2 и 3 августа Сбер провел открытый краш-тест биометрии в одном из своих отделений – на Цветном бульваре, д.2. Все желающие могли зарегистрироваться на мероприятие, узнать все подробности о технологии от разработчиков, а также попробовать взломать систему с помощью различных артефактов – грим, маски, парики, фото, видео.

«Количество платежных операций с использованием биометрии достигло уже 2 млн в месяц, а количество пользователей, которые воспользовались сервисом, со старта запуска превысило 1 млн человек и продолжает расти, – рассказал старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых. – Самому младшему пользователю – 18 лет, а самому старшему – 95 лет. Это означает, что жители России проявляют высокий интерес к цифровым платежным технологиям. Динамичный рост транзакций по биометрии демонстрирует начало формирования у клиентов устойчивого пользовательского поведения в отношении оплаты по биометрии. Сервис становится привычным и раскрывает для клиентов своих преимущества – оплата без использования каких-либо дополнительных вещей в любой момент. Сбер, в свою очередь, продолжает совершенствовать технологию биометрической оплаты. Старт сервиса был с 20 секунд на проведение транзакции, сейчас мы увеличили скорость до 6 секунд. Наша цель – 2 секунды, такая скорость может быть достигнута в 2025 году».

Прошлым летом Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя. Россия стала первой страной в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. В настоящий момент к сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбера.

С конца прошлого года Сбер начал активно внедрять новейшие терминалы, объединяющие все существующие виды оплаты – оплата улыбкой, с помощью банковской карты или платежного стикера, по QR коду, смартфоном по NFC. К концу 2024 года технология будет тиражирована по более 1 млн терминалов оплаты по всей стране. Оплата по биометрии сегодня доступна во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах электроники.

«Наш главный вызов в биометрической технологии – решить инженерную задачу проверки подлинности при съемке на 2D-камере, – отметил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. – В мировой практике для оплаты по биометрии используют 3D-камеры, стоимость которых неэффективна для массового тиража. В прошлом году мы нашли инженерный подход, который позволил на недорогих терминалах с 2D-камерами производить точную проверку на подлинность. Сегодня мы проводим более 2 млн транзакций по биометрии и наблюдаем около 3 тыс. случаев попыток мошенничества в месяц, однако наши алгоритмы предотвращают все попытки. Это стало возможным благодаря непрерывному обучению нейронных сетей. IT-команды Сбера ежедневно проводят тестирование всевозможными способами атак, результаты которого используются для обучения алгоритмов системы».

«Если же смотреть на транзакцию в целом, мы реализовали несколько этапов защиты: первый – проверка подлинности на терминале во время получения изображения, второй – контроль в системе фрод-мониторинга Сбера с применением искусственного интеллекта, третий – ПИН-код, который применяется при покупке от 5 тыс. руб. и в отдельных рисковых операциях», – добавил он.