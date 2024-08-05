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В Иране угрожают ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Исмаила Хании

12:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Касим Османи выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Надеюсь, что будет проведена еще одна операция „Правдивое обещание“ (массированный удар иранскими ракетами и беспилотниками по территории Израиля 13 апреля — прим. ТАСС) в качестве кровной мести за Исмаила Ханию. <…> Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху», — приводит фрагмент его речи во время заседания парламента телеканал IRIB. По словам Османи, Израиль «настолько обнаглел», что уже «проливает кровь гостя в Тегеране», и Иран выберет подходящий момент, чтобы отомстить за гибель Хании.

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