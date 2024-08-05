Китай обеспечил более половины въездного турпотока в РФ в первом полугодии 2024 г.

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины туристов, прибывших в РФ из других стран в первой половине 2024 года, были из Китая. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные российской погранслужбы.

«Больше половины туристических визитов в 2024 году были из Китая (301,9 тыс. визитов). До пандемии китайский рынок также был самым крупным для российского въездного туризма. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года Россия приняла 592 тыс. туристов из Китая. Но в 2024 года доля китайского рынка значительно увеличилась — если раньше этот рынок давал меньше трети всего въезда, то теперь — больше половины», — говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2024 года в Россию с туристическими целями приехали 584,6 тыс. иностранных граждан. Это примерно в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 70% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года. Второе место по турпотоку в РФ заняла Туркмения (31,2 тыс. визитов), третье — Турция (26,8 тыс.), четвертое — Германия (24,2 тыс.) Граждане этих стран указывают целью визита туризм, но на самом деле поездки происходят в основном с личными или деловыми целями, пояснили в АТОР.

Замыкает топ-5 ОАЭ (19,3 тыс. визитов). По сравнению с прошлым годом турпоток из ОАЭ вырос почти в четыре раза.