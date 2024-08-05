Эрдоган обвинил страны Запада в соучастии в преступлениях, совершаемых Израилем в Газе
17:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кризис в секторе Газа привел к банкротству глобальной системы, и поддерживающие Израиль западные страны стали соучастниками израильской политики геноцида в палестинском анклаве. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в Анкаре в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Западные страны являются соучастниками израильской политики геноцида. Мировая политика переживает один из самых сложных периодов в истории. В международной системе образовался серьезный вакуум, и мы сталкиваемся с потерей морали и совести. Западные страны стали соучастниками проводимой Израилем политики геноцида [в Газе]», — сказал президент.
Эрдоган вновь заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен быть привлечен к ответственности за совершенные в Газе преступления. «Место, где должны находиться виновные в совершении геноцида, — не трибуны парламента, а залы суда, где они ответят за совершенные преступления», — сказал турецкий лидер.
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