Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании — СМИ
17:12 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку на фоне массовых протестов и покинувшая страну, попросила политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники.
По данным издания, сопровождающая ее сестра Рехана уже располагает британским гражданством. Кроме этого, племянница Шейх Хасины Тюлип Сиддик с 2015 года является депутатом парламента Великобритании от Лейбористской партии. В новом кабинете премьер-министра Кира Стармера она заняла должность заместителя министра финансов.
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