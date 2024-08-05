Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку на фоне массовых протестов и покинувшая страну, попросила политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники.

По данным издания, сопровождающая ее сестра Рехана уже располагает британским гражданством. Кроме этого, племянница Шейх Хасины Тюлип Сиддик с 2015 года является депутатом парламента Великобритании от Лейбористской партии. В новом кабинете премьер-министра Кира Стармера она заняла должность заместителя министра финансов.