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НОВОСТИ

Планы будущих наступательных операций армии Израиля готовы — командующий офицер

20:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы будущих наступательных действий израильской армии готовы, все ее подразделения находятся в состоянии готовности. С таким заявлением выступил офицер Северного командования Армии обороны Израиля Ори Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов населенных пунктов севера еврейского государства.

«Планы наших будущих наступательных операций готовы, все подразделения находятся в состоянии готовности», — сказал Гордин. Израильские военные «полны решимости изменить ситуацию [в области безопасности] на севере и вернуть жителей [населенных пунктов на севере Израиля] домой», добавил он. Высказывания Гордина распространила армейская пресс-служба.

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