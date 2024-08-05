Планы будущих наступательных операций армии Израиля готовы — командующий офицер

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы будущих наступательных действий израильской армии готовы, все ее подразделения находятся в состоянии готовности. С таким заявлением выступил офицер Северного командования Армии обороны Израиля Ори Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов населенных пунктов севера еврейского государства.

«Планы наших будущих наступательных операций готовы, все подразделения находятся в состоянии готовности», — сказал Гордин. Израильские военные «полны решимости изменить ситуацию [в области безопасности] на севере и вернуть жителей [населенных пунктов на севере Израиля] домой», добавил он. Высказывания Гордина распространила армейская пресс-служба.