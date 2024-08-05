0
0
2
НОВОСТИ

Аргентинская сторона угрожала отнять детей у российских разведчиков Дульцевых

22:40 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентинская сторона угрожала отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, в приемную семью. Об этом рассказала Дульцева в интервью телеканалу «Россия-1».

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — сказала она.

Дульцева отметила, что в ответ на действия Аргентины даже спецслужба Словении «делала все возможное», чтобы дети остались с родителями.

Супружеская пара Дульцевых вернулась на Родину в результате обмена. Семья прибыла в Словению по аргентинским паспортам в 2017 году. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 году разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, пару арестовали, а двух детей — мальчика и девочку — передали в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 05.08.2024
С февраля 2022 года Киев получил от Запада более $93 млрд на поддержку бюджета
0
113
21:20 05.08.2024
ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш
0
160
20:40 05.08.2024
В офисе президента Украины признали, что у бойцов ВСУ на фронте накопилась усталость
0
212
20:00 05.08.2024
Планы будущих наступательных операций армии Израиля готовы — командующий офицер
0
243
19:20 05.08.2024
В Таджикистане будут обучать отправляющихся в РФ трудовых мигрантов русскому языку
0
264
18:40 05.08.2024
Китай испытал поезд на магнитной подушке, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч
0
411
18:00 05.08.2024
Число трудовых мигрантов из Таджикистана в первом полугодии 2024 года сократилось на 16%
0
379
17:32 05.08.2024
США вывели войска с последней базы в Нигере — NYT
0
381
17:12 05.08.2024
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании — СМИ
0
385
17:00 05.08.2024
Эрдоган обвинил страны Запада в соучастии в преступлениях, совершаемых Израилем в Газе
0
410

Возврат к списку