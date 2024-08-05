Аргентинская сторона угрожала отнять детей у российских разведчиков Дульцевых
22:40 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аргентинская сторона угрожала отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, в приемную семью. Об этом рассказала Дульцева в интервью телеканалу «Россия-1».
«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — сказала она.
Дульцева отметила, что в ответ на действия Аргентины даже спецслужба Словении «делала все возможное», чтобы дети остались с родителями.
Супружеская пара Дульцевых вернулась на Родину в результате обмена. Семья прибыла в Словению по аргентинским паспортам в 2017 году. Там они создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 году разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, пару арестовали, а двух детей — мальчика и девочку — передали в приемную семью. Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения (примерно столько они уже провели под стражей).
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