Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области
12:20 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Орловская область приняла первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Орловского региона Андрей Клычков.
«Мы сразу, этой же ночью, оперативно оказали помощь курянам. В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов», — написал он.
Клычков также заявил о готовности региона принять столько людей, сколько потребуется, и оказать любую необходимую поддержку.
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