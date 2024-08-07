Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Орловская область приняла первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Орловского региона Андрей Клычков.

«Мы сразу, этой же ночью, оперативно оказали помощь курянам. В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов», — написал он.

Клычков также заявил о готовности региона принять столько людей, сколько потребуется, и оказать любую необходимую поддержку.