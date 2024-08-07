Глава МИД Венгрии назвал ЕС «фабрикой лжи»
13:05 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ЕС «брюссельской фабрикой лжи» из-за препятствования мирной инициативе премьер-министра Виктора Орбана, поддержки прекращения транзита нефти и обвинений в отношении миграционной политики.
Как написал Сийярно на своей странице в соцсети, продуктивности «брюссельской фабрики лжи» не помешали ни факты, ни традиционное летнее затишье, «и ясно, что постоянные неудачи также не мешают ее работе».
«Впервые брюссельская фабрика лжи атаковала миротворческую миссию [Будапешта] после поездок Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Флориду. <…> Брюссель также оказался разоблачен по вопросу запрета транзита нефти по приказу украинцев, <…> в результате чего две страны — члена ЕС, в том числе и наша, сталкиваются с серьезными рисками в поставках энергоносителей. После двух неудач брюссельцы придумали еще одну ложь, утверждающую, что Венгрия пропускает в Евросоюз российских и белорусских шпионов. Мы уже доходчиво объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты их не волнуют, да и Манфреда Вебера (глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии (ЕНП)- прим. ТАСС) тоже», — отметил он.
Сийярто также обвинил главу ЕНП в «венгрофобии» и написал, что ждет, что придумает руководство ЕС, страны Балтии или Манфред Вебер «в четвертый раз после того, как они потерпели неудачу в случае с третьей ложью».
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