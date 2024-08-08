Инвесторы доверяют своей интуиции почти так же, как фундаментальному анализу – опрос
13:14 08.08.2024
«СберИнвестиции» провели опрос среди инвесторов и узнали, каким инструментам они отдают предпочтение при текущей ключевой ставке, на что опираются при принятии решений и какие критерии считают ключевыми при выборе брокера.
Несмотря на высокую ключевую ставку, большинство инвесторов остаются на фондовом рынке. В портфелях со значительным перевесом преобладают акции. Для достижения своих инвестиционных целей почти половина респондентов прислушивается к советам аналитиков, а четверть – к интуиции.
При текущей ключевой ставке больше 57% респондентов выбирают для своих вложений фондовый рынок. Самый популярный инвестиционный инструмент – акции: они есть почти у всех инвесторов (93,6%), а преобладают в портфелях у 75,8% владельцев брокерских счетов. Облигации – на втором месте по популярности – их можно найти у 64% респондентов. Интересно, что инвесторами в облигации, у кого в портфеле преобладают именно долговые инструменты, оказались только 17,8% опрошенных. Фонды приобретают 43,4% инвесторов, но формируют портфель преимущественно из них всего 4,6% респондентов.
Почти каждый третий опрошенный (31,8%) преследует на фондовом рынке амбициозную цель. 42% инвесторов стараются постепенно копить и обгонять инфляцию. Около 15% пришли на рынок, чтобы понять, как он устроен, а 11,3% инвестируют в свое удовольствие. Для достижения своих целей почти половина респондентов (47,3%) прислушивается к советам аналитиков. Практически поровну распределились те, кто опирается на фундаментальный или технический анализ (26,5%) и свою интуицию (24%). К рекомендациям блогеров прислушиваются только 2,2% инвесторов.
Опрос показал, что большинство инвесторов стараются держать руку на пульсе и контролировать инвестиционный результат ежедневно. Так, четверть респондентов проверяют свои вложения 1 раз, а 30% – 2-3 раза в день. Есть и активные инвесторы, которые просматривают портфель каждый час – их чуть больше 8%. Не проверяют свой результат ежедневно 37,2% респондентов.
Выбирая брокера, подавляющее большинство инвесторов обращают внимание на низкие тарифы (57,8%), сильный бренд (44,2%) и возможность обучения (43%). Также инвесторам важны определенный набор инструментов (38%) и оперативная работа службы поддержки (35,6%).
«Результаты исследования показывают, что в периоды снижений инвесторы продолжают выбирать для своих вложений фондовый рынок. Думаю, во многом это связано с ростом финансовой грамотности населения, – считает Аиша Кубезова, директор управления электронных рынков Сбербанка. – Все больше людей понимают, что рынок цикличен и снижение – это отличный момент для покупки интересных активов по привлекательной цене, за которым, как показывает история, следует рост».
«Мы видим, что инвесторы пользуются теми возможностями, которые рынок предлагает в период высокой ставки – растет популярность фондов денежного рынка и облигаций-флоатеров с привязкой к ключевой ставке, либо к ставке RUONIA, – продолжает она. – Так, во втором квартале объем операций наших клиентов с флоатерами достиг рекордных 35,8 миллиардов рублей, а число сделок – 98 тысяч. Это в 3 раза больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда ставка только начинала расти. Инвесторы ценят гибкие условия, свободу действий, ведь им не нужно замораживать средства на какой-то период, и высокий потенциал доходности – такие преимущества совмещает только фондовый рынок».
Опрос проведен «СберИнвестиции» с 30 июля по 2 августа, в нем приняли участие более 1000 респондентов.
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